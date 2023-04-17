أمرابط على رأس تشكيل فيورنتينا لمواجهة أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

البوابة - يستضيف فيورنتينا خصمه أتالانتا اليوم الاثنين على أرضية ملعب آرتيميو فرانكي لحساب الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

يحتل الفيولا المركز التاسع على سلم الترتيب العام برصيد 41 نقطة، فيما يأتي أتالانتا في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده، وتطبيق Starz Play App بتعليق خالد الغول.

تشكيلة فيورنتينا المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: فينتشينزو إيتاليانو

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو

خط الدفاع: كريستيانو بيراغي، نيكولا ميلينكوفيتش، لوكاس مارتينيز كوارتا، دودو.

خط الوسط: رولاندو ماندراغورا، سفيان أمرابط، ريكاردو سابونارا، أنتونين باراك، جوناثان إيكوني.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش