أمرابط يغيب عن تدريبات فيورنتينا

غاب النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط عن تدريبات فيورنتينا التحضيرية للموسم الجديد وسط تقارير تؤكد اقترابه من الرحيل.

ولم يتواجد صاحب الـ 26 عاماً في بعثة الفيولا المسافرة إلى صرفيا استعداداً لمواجهة ريد ستار بلغراد.

وكانت مواقع إيطالية قد أشارت إلى أن اللاعب بات على أعتاب التوقيع لمانشستر يونايتد في صفقة ستصل قيمتها لنحو 21 مليون جنيه استرليني.

لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" المحلية نوهت إلى أن اللاعب ربما لم يحصل على إذن للتغيب عن رحلة فيورنتينا.

يذكر أن أمرابط مطارد من قبل يونايتد إضافة لأتلتيكو مدريد، إلا أن رحيله صوب ملعب أولد ترافورد يبدو الخيار الأقرب إن صحت التقارير.