رسمياً: أنتونيو كونتي يرحل عن إنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان رسمياً انتهاء مسيرة المدرب أنتونيو كونتي بعد توصل الطرفين لاتفاق بالتراضي.

وفجرت وسائل الإعلام في إيطاليا نبأ احتمالية رحيل كونتي خلال الساعات الماضية، نظراً للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي واستعداد الإدارة لبيع عدة نجوم من الفريق لتغطية نفقاته.

وكتب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الانفصال بين أنتونيو كونتي وإنتر قد تم، على أن يدفع النادي للمدرب 7 ملايين يورو.

إدارة إنتر تصدر بياناً رسمياً حول رحيل أنتونيو كونتي

وأصدرت إدارة إنتر بياناً رسمياً أعلنت خلاله انتهاء علاقتها بكونتي، وشكرته على جهوده مؤكدةً أنه سيظل دائماً جزءاً من تاريخ النادي.

في الوقت نفسه، سيفتح رحيل أنتونيو كونتي الباب أمام بيع نجوم الفريق وفقاً لتأكيدات إعلامية وعلى رأسهم الظهير أشرف حكيمي.

وعلى الرغم من أن الدولي المغربي أكد بقاءه في آخر مباريات إنتر في الدوري الإيطالي، لكن رحيله بات وارداً بشدة لتعويض الخسائر الاقتصادية.

كما أن مصير المهاجم روميلو لوكاكو أصبح معلقاً أيضاً، كما هو حال زميله لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن كونتي قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 10 مواسم، كما نجح في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي خسره أمام إشبيلية.