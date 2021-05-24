كونتي يضع شرطاً للبقاء مع إنتر ميلان

يخشى إنتر ميلان خسارة جهود مدربه أنتونيو كونتي نهاية الموسم، إلا أن المدير الفني الإيطالي وضع شرطاً لإكمال عقده مع النيراتزوري حتى صيف 2022.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن كونتي التقى مع بيبي ماروتا وأليساندرو أنتونيلو المديرين التنفيذيين لإنتر ميلان وخافيير زانيتي نائب الرئيس.

كونتي يجتمع مع رئيس إنتر

وأشارت إلى أن كونتي سيجتمع الاثنين مع الرئيس ستيفن تشانغ، لحسم مستقبله مع إنتر ميلان.

ويدرك كونتي أن النيراتزوري لن ينفق كثيراً الصيف المقبل لتعزيز الفريق بصفقات قوية. لكن يشترط المدرب الإيطالي عدم بيع أي لاعب مهم، للاستمرار في الموسم المقبل.

وزعمت تقارير مؤخراً أن إنتر ميلان قد يلجأ إلى بيع النجوم، لحل الأزمة المالية للنادي.

وتوج إنتر ميلان باللقب قبل 4 مباريات من النهاية، ليحقق هذا الإنجاز لأول مرة خلال 11 عاماً، منهيا سيطرة يوفنتوس المحلية خلال 9 سنوات.

وقال كونتي “هناك تطور بالتأكيد لكل اللاعبين هذا الموسم، ليس فقط على المستوى الفني والخططي بل في العقلية أيضاً”.

وتابع “نضجوا كثيراً وأصبحوا أبطالاً الآن ويعرفون المسار الذي يجب اتباعه لمواصلة الفوز”.

إنتر ميلان يحصل على تمويل مقابل الأسهم

وأكد بطل الدوري الإيطالي في بيان رسمي حصوله على عملية تمويل مقابل الأسهم من شركة الاستثمار الأميركية أوكاتري كابيتال وذلك حفاظاً على الرؤية المشتركة طويلة الأجل للمشروع.

وأضاف ملاك النادي أنه من خلال هذا التمويل، سيستمر المساهمون في الحفاظ على ملكية إنتر ميلان والتغلب على الصعوبات المالية التي واجهت النادي مع جائحة كورونا.

واستحوذت مجموعة سونينغ الصينية العملاقة لتجارة التجزئة على إنتر ميلان منذ 2016 وتضرر مثل الأندية المنافسة من تراجع الإيرادات بسبب وباء كورونا، إذ تقام المباريات خلف أبواب مغلقة وقلصت الشركات ميزانيات الرعاية.

وقال الرئيس التنفيذي لإنتر جوسيبي ماروتا الأسبوع الماضي إن “النادي اضطر لخفض الرواتب للحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمة”.

يذكر أن إنتر أنهى الموسم المحلي بالفوز على أودينيزي بخمسة أهداف لهدف في المرحلة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي وجمع 91 نقطة بفارق 12 نقطة عن غريمه أي سي ميلان أقرب مطارديه.