أندية إسبانيا تعود للتدريبات الجماعية غداً

كشف مصدر أن الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا سيكون بوسعها التدريب في مجموعات صغيرة بدءاً من غداً الاثنين بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأكد المصدر أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى عشرة لاعبين بحد أقصى بدءاً من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجتين الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات في إسبانيا في وقت مبكر من مارس بسبب الوباء، لكن الأمر اقتصر على تدريبات فردية.

وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة يوم الاثنين وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة في وقت لاحق.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام أنه يأمل استئناف الموسم في 12 يونيو.

ولا يزال الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة مما يعني عدم عودة البارسا المتصدر وغريمه ريال وأقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود كورونا.