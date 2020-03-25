أندية الدوري الإنجليزي تتحالف ضد مانشستر سيتي

تقدمت مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بطلب إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل رفض الاستئناف الذي تقدم به مانشستر سيتي، بشأن الحرمان من اللعب في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين.

وأشارت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، الأربعاء، إلى أن 8 من 10 فرق إنجليزية تحتل المراكز العشرة الأولى في الدوري المحلي تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة الرياضية لتأكيد عقوبة سيتي وعدم رفعها.

وامتنع فقط شيفيلد يونايتد بالإضافة إلى سيتي بالتأكيد عن تقديم الدعوى، وسط توقعات بأن المحكمة الرياضية ستخفف العقوبة من عامين إلى عام واحد فقط.

يذكر أن مجلس إدارة مانشستر سيتي رفض التعليق على الأمر لوسائل الإعلام، مفضلاً استمرار العمل في هذه القضية داخل الغرف المغلقة، بسبب صعوبة الوضع الحالي بالنسبة للجميع.