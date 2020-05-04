أندية عربية تتصدر استفتاء "ماركا" لأجمل شعار

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء حول أجمل شعار لأندية كرة القدم على مستوى العالم، وشهدت مشاركة أغلب الفرق الكبيرة.

وجاءت المنافسة مثيرة وواسعة بمشاركة أكثر من 14 مليون صوت في ظل سعي الجميع لحصد المركز الأول طوال الأيام السابقة، حيث كان هناك تغيير دائم في المراكز العشرة الأولى، وبدأ ريال مدريد بالسيطرة، ومن ثم رد أنصار فلومينينسي، الذين سرعان ما وضعوا الفريق البرازيلي في الصدارة.

وتولى كولو كولو وسيسكا الريادة مع فينيرباهتشة وبيشكتاش، وكذلك ليفربول، إضافة إلى برشلونة، حيث تبادلوا الكراسي العشرة الأولى في الاستفتاء الذي ضم 50 شعاراً.

وبعد منافسة شرسة، نجح الأهلي المصري في تصدر الترتيب، بـ 3 ملايين صوت، متفوقاً على الرجاء البيضاوي المغربي الذي حصد 2.8 مليون صوت، ومن بعده فلومينينسي الذي جاء ثالثاً بـ 165.5 ألف صوت.

وأنهى ريال مدريد الترتيب كأفضل فريق إسباني وجاء في المركز الرابع بـ 127 ألف صوت، فيما حل غريمه برشلونة بالمركز السابع برصيد 71.8 ألف صوت، وحصد بطل دوري الأبطال ليفربول الترتيب السادس، بـ 73 ألف صوت.