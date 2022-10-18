أنشيلوتي: بنزيمة قائد بمعنى الكلمة

يرى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن هداف ريال مدريد المخضرم كريم بنزيمة نال خبرة كافية جعلته يصبح "قائداً بمعنى الكلمة".

وظفر الفرنسي البالغ من العمر 34 بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) المقدمة للاعب الأفضل في العالم عن عام 2022 أمس الاثنين بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وسجل الهداف 44 هدفاً في 46 مباراة أثبت خلالها أن العمر مجرد رقم وأنه كان قادراً على تعويض رحيل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماذا قال أنشيلوتي عن بنزيمة ؟

صرح المدرب الإيطالي لوسائل الإعلام بعد تتويج اللاعب بجائزة الكرة الذهبية: "كريم لاعب يتمتع بمسؤولية كبيرة، يشعر وكأنه قائد للفريق.

"سماته الرئيسية لم تتغير، فهو نفس اللاعب الذي دربته قبل 8 أعوام، لكن مسؤوليته تجاه الفريق تغيرت إضافة لموقفه، أصبح أكثر قيادية."