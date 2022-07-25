أنشيلوتي: تشكيلة ريال مدريد الحالية أقوى من الموسم الماضي

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن التشكيلة التي يشرف عليها حالياً أقوى من تلك التي اضطر للتعامل معها والتي فاز معها بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسقط الفريق الملكي فجر الأحد في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية أمام غريمه الأزلي برشلونة بهدفٍ دون رد في لقاء ظهر فيه الكتالونيون بأداء قوي.

وعلق أنشيلوتي بعد المباراة: "أعتقد أن لدينا حالياً تشكيلة أفضل من تلك التي كانت لدينا العام المنصرم، يبدو واضحاً زيادة الحدة خلال التدريبات.

"أعتقد أننا شهدنا هذه الحدة في المباراة أمام برشلونة، خصوصاً في الشوط الأول، وأظن أنها كانت مواجهة متكافئة.

"حاولت أن أوزع الدقائق بين اللاعبين، وأردت أن أشرك بعض الشبان."

وختم بقوله: "بشكل عام، أعجبني الأداء ضد خصم قوي."