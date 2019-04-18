أنشيلوتي: رونالدو قادر على الاستمرار في الملاعب حتى عامه الأربعين

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي أن بإمكان كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس المنافسة على أعلى المستويات حتى وصوله عامه الأربعين نظراً لما يتمتع به من قوة بدنية ولياقة متميزة.

وسبق لأنشيلوتي تدريب "صاروخ ماديرا" حينما كان الثنائي في ريال مدريد.

واحتفل رونالدو مؤخراً بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، ولا يبدو أن مستواه يتراجع نظراً لموسمه الأول الجيد مع يوفنتوس رغم خيبة أمل الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام مفاجأة النسخة الحالية من البطولة.

وقال المدرب الإيطالي عن النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات: "سيستمر حتى عامه الأربعين، لأن لديه بنية جسدية مميزة، إضافة لذكائه الشديد والقوة والتصميم على التطور كل يوم".

يذكر أن يوفنتوس على موعد مع التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي خلال الفترة القادمة.