أنشيلوتي سعيد بسلوك غاريث بيل في ريال مدريد

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيداً بسلوك النجم الدولي الويلزي غاريث بيل منذ بداية الموسم الجاري.

وقضى الجناح البالغ من العمر 32 عاماً الموسم الماضي معاراً إلى صفوف فريقه السابق توتنهام هوتسبير بعد خروجه من حسابات مدرب ريال السابق زين الدين زيدان.

وظهر اللاعب بصورة جيدة في لندن، إلا أنه عاد إلى مدريد لاستكمال ما تبقى من عقده مع الفريق الملكي.

وشارك الويلزي في لقاء الميرينغي أمام ديبورتيفو آلافيس مطلع الأسبوع في افتتاح منافسات الدوري الإسباني وقدم أداءً مميزاً.

ماركا تؤكد رضا أنشيلوتي عن بيل

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ما بدر من بيل من "تصرفات إيجابية" نال استحسان أنشيلوتي مما يبشر بموسم مميز للاعب مع الفريق.

وانقلب الحال بالنسبة للنجم المخضرم الذي عانى الأمرين تحت إشراف أنشيلوتي ليصبح الآن جزءاً مهماً من تشكيلة المدرب الإيطالي في مدريد.

وشكل اللاعب ثلاثياً ناجحاً رفقة إيدين هازارد وكريم بنزيمة في اللقاء الذي تغلب فيه ريال مدريد على ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-1.