أنشيلوتي يؤكد رغبته في العمل مع خاميس في نابولي

عبر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عن رغبته في العمل مع خاميس رودريغيز مرة أخرى، رافضاً الرد على الشائعات التي ربطت نجم ريال مدريد بالانتقال إلى فريق الجنوب الإيطالي.

وقال المدير الفني الذي أشرف على النجم الكولومبي سابقاً خلال فترتهما معاً في الملكي: "لا أعلم إذا كان خاميس سيأتي إلى نابولي، لكني أتمنى حدوث ذلك، أنا أعرفه جيداً وهو يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط كصانع ألعاب وجناح".

يذكر أن تقارير في الأيام الماضية قالت أن نجم بايرن ميونيخ السابق يفضل البقاء في إسبانيا عوضاً عن الانتقال إلى الدوري الإيطالي، ويبدو أتلتيكو مدريد وجهته المقبلة، إلا أن تعاقد الروخيبلانكوس معه لن يتم إلا بعد إنهاء صفقة أنتوان غريزمان.