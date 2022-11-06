أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة ريال مدريد ورايو فايكانو

يدرك ريال مدريد أنه بحاجة لتحقيق الفوز على رايو فايكانو غداً الاثنين من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة.

لكن بطل أوروبا عليه خوض هذه المواجهة المهمة بدون خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

ماذا قال مدرب ريال مدريد عن بنزيمة؟

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية على هامش مواجهة رايو، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال: "لن يتواجد كريم معنا غداً، يشعر بأنه ليس على ما يرام، تدرب بصورة جيدة يوم الجمعة، لكنه عانى بعد ذلك، ولن يشارك في مباراة الغد."

لكن المدير الفني الإيطالي شدد على أن المهاجم المخضرم مرشح للتواجد في قائمة الفريق التي ستواجه قاديش يوم الخميس، فيما لن يكون زميله الألماني أنتونيو روديغر جاهزاً.