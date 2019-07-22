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أنشيلوتي يتطلع لإقناع إيكاردي بالانضمام لنابولي

منشور 22 تمّوز / يوليو 2019 - 02:23
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي

أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية الاثنين، إمكانية تعاقد نابولي مع ماورو إيكاردي قائد إنتر السابق، في ظل مفاوضات مباشرة مع واندا نارا، زوجته ووكيلة أعماله.

وتقابلت نارا مع مسؤولين من إدارة البارتينوبي خلال الفترة الماضية، من أجل ترتيب مكالمة مباشرة بين المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعب نفسه.

ويسعى المدير الفني من خلال المكالمة التي تم تحديد موعدها إلى إقناع الأرجنتيني بشكل مباشر، ودفعه لاختيار نابولي بدلاً من يوفنتوس.

يذكر أن إنتر ميلان يفضل بيع مهاجمه المثير للجدل إلى نابولي أيضأً، نظراً للتنافس التاريخي مع يوفي على مدار سنوات طويلة.

كلمات دالة:ماورو إيكارديإنتر ميلاننابوليكارلو أنشيلوتي

Via SyndiGate.info


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