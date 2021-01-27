أنشيلوتي يحلم بتأهل إيفرتون لدوري الأبطال الموسم القادم

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون على أنه يفتقد أجواء مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن احتمال مشاركة فريقه فيها الموسم المقبل تمنحه الدافعية والحماس.

ويحتل إيفرتون المركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من 17 مباراة متأخراً بفارق نقطتين عن غريمه في منطقة ميرسيسايد ليفربول الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز التي تؤهل صاحبها مباشرة لدوري الأبطال، علماً بأن ليفربول خاض مباراتين أكثر من جاره.

وقال أنشيلوتي أن مباراتي إيفرتون المقبلتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث اليوم الأربعاء وأمام نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز 16 يوم السبت ستكشفان عن موقف الفريق هذا الموسم.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي: "دوري الأبطال أفضل مسابقة في العالم. قلت حين وصلت إلى هنا أن قيادة إيفرتون للمشاركة في دوري الأبطال يمنحني الحماس والدافعية. أرغب بشدة في ذلك.

"سيكون من المهم معرفة المستوى الذي بلغه الفريق، نرغب في المنافسة على المراكز الستة أو الأربعة الأولى، سنخوض المباراتين القادمتين على ملعبنا، ومع نهاية يوم السبت سيتضح مستقبل الفريق.

"المنافسة شرسة في الدوري الممتاز هذا الموسم، هناك فرق مثل ويست هام يونايتد وساوثهامبتون غير معتادة على التواجد بين الستة الآوائل.

"بالنسبة لهذه الفرق سيكون من المثير حقاً أن تنافس الأسماء الكبيرة".