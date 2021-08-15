أنشيلوتي يشيد بـ بنزيمة بعد تألقه أمام آلافيس

عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق بقيادة المتألق كريم بنزيمة على مستضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-1 أمس السبت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وخص المدير الفني الإيطالي بالذكر تحديداً المهاجم بنزيمة الذي سجل هدفين وحمل شارة القيادة بعد رحيل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان.

أنشيلوتي: بنزيمة لاعب متكامل

وقال المدرب عن الهداف الفرنسي بعد المباراة: "إنه من ينهي الهجمات بالنسبة لنا، ويتمتع بقدرة عالية على قراءة المشهد، يتحرك بشكل جيد ويساعدنا حين نستحوذ على الكرة، إنه لاعب متكامل ويتمتع بشخصية رائعة.

"إذا قارنته بكريم الذي دربته قبل خمسة مواسم، فأقول أنه أصبح الآن أكثر خبرة وتكاملاً."

يذكر أن المهاجم صاحب الـ 33 عاماً عاد مطلع الصيف لتمثيل منتخب فرنسا وكان أحد أبرز لاعبي بطولة يورو 2020.