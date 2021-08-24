أنشيلوتي يطالب بالهدوء بعد فوضى مباراة ريال مدريد وليفانتي

شهد ملعب سيوتات دي فالنسيا يوم الأحد الماضي مواجهة حامية الوطيس بين ليفانتي وضيفه ريال مدريد انتهت بالتعادل 3-3 ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

لكن الأهداف التي تلقتها شباك الفريق الملكي أربكت حساب المدير الفني كارلو أنشيلوتي وكشفت عن الضعف الذي يعاني منه خط الدفاع.

ويعاكس ذلك اللمحات الهجومية المميزة التي قدمها إيسكو وغاريث بيل والتي أعادت إلى الأذهان المستويات الاستثنائية التي قدمها الفريق عام 2014.

كما شكل الزج بفينيسيوس جونيور نقطة التحول كونه سجل هدفين حاسمين حفظ بهما ماء وجه المدرب الإيطالي.

ماذا قال أنشيلوتي عن أداء ريال مدريد ؟

ووجه الإيطالي رسالة إلى لاعبين مفادها أن عليهم التركيز بصورة أكبر، حيث قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "منحناهم نقطتين بعدما كنا نسيطر على الشوط الأول.

"علينا أن نحسن أداءنا الدفاعي، هاجمونا بثلاثة لاعبين مقابل اثنين فقط من لاعبينا، هذا أمر لا يجب أن يحصل." في إشارة منه لهجمة ليفانتي التي جاء منها الهدف الثاني.

ويلتقي ريال مدريد في المرحلة القادمة مع مستضيفه ريال بيتيس يوم السبت القادم لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الذي يتصدره إشبيلية وأتلتيكو مدريد بـ 6 نقاطٍ لكلٍ منهما.