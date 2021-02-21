أنشيلوتي يكشف كيفية إبطال إيفرتون لخطورة صلاح وماني

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون سعادته بفوز فريقه على مستضيفه وجاره ليفربول بنتيجة (2-0) السبت ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإيطالي في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: "أنا مسرور للغاية من أجل النادي والمشجعين، أتمنى أن يحتفلوا، كان عرضاً جيداً، كثير من القتالية والروح أنا سعيد حقاً.

"لعبنا بوجود مهاجمين اثنين هما خاميس رودريغيز وريتشارليسون، وخضنا اللقاء بوجود شايموس كولمان من أجل حل مشكلة انطلاقات أندرو روبرتسون، كما لعبنا بأربعة لاعبين في الخلف من أجل السيطرة على محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

"كنا نريد تفادي الضغط من ليفربول، وفي بعض الأحيان حصلنا على فرصة اللعب، عاد ريتشارليسون، إنه يسجل الأهداف بشكل ثابت ويملك الجودة لفعل ذلك".