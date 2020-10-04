أنشيلوتي يمتدح الثنائي كالفيرت-ليوين وخاميس

يرى المدرب كارلو أنشيلوتي أن المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين يستحق بالفعل أن يخطف الأضواء بعدما أصبح أول لاعب من إيفرتون يسجل في أول أربع مباريات في الموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز إيفرتون 4-2 على برايتون آند هوف ألبيون ليحافظ على العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بينما رفع كالفيرت ليوين رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وواصل خاميس رودريغيز، الذي انضم للتوفيز هذا الصيف قادماً من ريال مدريد وبعد أن لعب مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة، التألق وسجل هدفين كما صنع هدفاً آخر خلال فوز يوم السبت.

وقال المدير الفني الإيطالي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «هذه لحظة دومينيك كالفيرت ليوين الآن. هذا ليس بسبب واحد، بل هو يتحلى بالثقة ونحن نتابع التطور في مستواه وهو يسجل الأهداف وهذا أهم دافع بالنسبة للمهاجم».

وتحدث أنشيلوتي عن إجادة خاميس في مركز الجناح الأيمن، قائلاً: «لا يواجه اللاعبون أصحاب الإمكانات مشكلة بسبب ذلك. الإمكانات حاضرة لأن كرة القدم ليست معقدة جداً».

وأضاف: «جميع الملاعب متشابهة، وكل منافس يلعب بأحد عشر لاعباً وكرة القدم متشابهة وإطار المرمى لا يتحرك. كرة القدم بسيطة وغير معقدة».

ويتمتع إيفرتون بقوة هجومية كبيرة بعدما سجل 12 هدفاً في أول أربع مباريات بالدوري، فيما أشاد أنشيلوتي بخطورة الهجمات المرتدة وبكفاءة خط الدفاع في اللعب تحت الضغط.

وأوضح: «تعاملنا مع المباراة بشكل رائع. لعبنا بتماسك دفاعي وصنعنا الفرص في الهجمات المرتدة. كان الأداء متكاملاً ولهذا السبب نستحق الفوز».

وسيخوض إيفرتون أصعب اختبار هذا الموسم عندما يستضيف غريمه وجاره ليفربول حامل اللقب في 17 من الشهر الجاري عقب التوقف الدولي، وأكد أنشيلوتي أنه ينتظر هذا التحدي.

وتابع: «نحن نشعر بالتفاؤل الآن لمدة 15 يوماً بسبب وجود توقف لكن بعد ذلك سنخوض اختباراً رائعاً وهو الأصعب أمام جارنا».