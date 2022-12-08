أنشيلوتي يهب للدفاع عن رونالدو

نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التقارير التي تحدثت عن صعوبة التعامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواجه "الدون" صعوبات كبيرة بعد عودته إلى مانشستر يونايتد ليتصادم مع المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ وإدارة النادي قبل أن يتم إنهاء عقده بالتراضي ليصبح لاعباً حراً في الوقت الراهن.

وتكررت التقارير نفسها على خلفية ردة فعل اللاعب عقب استبداله مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.

أنشيلوتي يدافع عن رونالدو

رد المدرب المخضرم على ما أشيع عن صعوبة تدريب "صاروخ ماديرا" في تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، حيث قال: "هل يمكن اعتبار لاعب يسجل ما معدله هدف في كل مباراة مشكلة؟

"يتدرب كريستيانو بصورة استثنائية، ويهتم بالتفاصيل الدقيقة، كان العمل معه في غاية السهولة.

"إنه لاعب مذهل، وخلال عامين عملت فيهما معه لم يتسبب يوماً بأي مشكلة، وعلى النقيض كان هو من يحلها."

ويشارك صاحب الـ 37 عاماً مع منتخب البرتغال حالياً في منافسات كأس العالم 2022 والتي وصل فيها الفريق للدور ربع النهائي الذي سيواجه فيه منتخب المغرب يوم السبت المقبل.