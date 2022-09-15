أنشيلوتي يوجه إنذاراً لـ فالفيردي

هدد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بـ "تمزيق رخصته التدريبية" إذا فشل النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في تسجيل أقل من 10 أهداف هذا الموسم.

ويخوض اللاعب موسماً مميزاً حتى الآن مع الميرينغي، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين في 8 مباريات حتى الآن.

وبات صاحب الـ 24 عاماً عنصراً رئيسياً لا يُستغنى عنه في تشكيلة أنشيلوتي لقدرته على اللعب في أكثر من مركز ولحسه التهديفي الذي أنقذ الفريق في أكثر من مناسبة.

وسجل "فيدي" هدف ريال الأول في شباك آر بي لايبتزيغ الألماني أمس الأربعاء في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الملكي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وتحدى أنشيلوتي لاعبه مطالباً إياه بتقديم نفس الأداء في الجولة الثالثة من البطولة.

ماذا قال أنشيلوتي لـ فالفيردي ؟

صرح الإيطالي بعد المباراة: "ما يبدو غريباً لي هو أنه سجل هدفاً وحيداً فقط الموسم الماضي، أخبرته أني سأمزق رخصتي التدريبية إذا فشل في تسجيل 10 أهداف على الأقل هذا الموسم، لديه ساق قوية وتسديدات صاروخية."