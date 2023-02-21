أنصار ليفربول يطلقون الألعاب النارية في الثانية صباحًا بجوار فندق ريال مدريد (فيديو)

البوابة – سيخوض نادي ليفربول مساء اليوم الثلاثاء مباراة الذهاب أمام ريال مدريد في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 على أرضية ملعب "أنفيلد".

وسيلتقي الفريقان هذا المساء في المواجهة المرتقبة، وذلك بعد مرور تسعة أشهر فقط من آخر لقاء جمع بينهما في باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

أنصار ليفربول يطلقون الألعاب النارية في الثانية صباحًا بجوار فندق ريال مدريد

نقل موقع "Givemesport" لقطات تم تداولها عبر موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها عرض ضخم للألعاب النارية كان قد تم إقامته في رويال ألبرت دوك في ليفربول، بجوار مكان إقامة نادي ريال مدريد.

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الاحتفالية من قبل مشجعي الريدز قبل يوم من المباراة ليس هو الأمر الذي أثار الاستغراب، وإنما ما كان غريبًا هو أن عرض الألعاب النارية انطلق في الساعة الثانية صباحًا وكان قريبًا من مدخل الفندق الذي يقيم فيه لاعبي الريال واستمر لأكثر من 30 ثانية.

Liverpool fans set off fireworks outside Real Madrid’s hotel at 2am last night.



Pumped already.



pic.twitter.com/DB6QkvGgZs — Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 21, 2023

وعلى ما يبدو أن الأمر لم يكن صدفة، حيث توضح التقارير الإنجليزية أن بعض مشجعي الريدز يحاولون التأكد من أن كتيبة يورغن كلوب لديها كل الامتيازات، لذلك قرروا استخدام تكتيك غير معتاد قبل المواجهة الكبيرة الليلة.

يشار إلى أن ليفربول لم ينته الموسم بالنسبة له حتى الآن، حيث يأمل كلوب أن يساعد الزخم الذي اكتسبه فريقه في الأسابيع الأخيرة على دفعهم للفوز على حامل اللقب ريال مدريد، وقد يكون هذا الفوز هو المحفز الذي يحتاج إليه لاعبي الريدز لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من الموسم الحالي.