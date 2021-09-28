أنيلكا يطالب ميسي باحترام مبابي في باريس سان جيرمان

طالب النجم الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بـ "احترام" زميله كيليان مبابي وذلك بالتمرير له وخدمته خلال مباريات باريس سان جيرمان.

ويرى المهاجم المعتزل أن مبابي هو مستقبل الفريق الباريسي، وأن على من حوله خدمته حتى يظهر بأفضل صورة ممكنة.

ويلتقي الباريسيون الليلة مع مانشستر سيتي على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل مخيب للفرنسيين في المباراة الأولى بالبطولة مع كلوب بروج بهدفٍ لمثله.

ومن المتوقع أن يبقى ميسي على دكة البدلاء خلال مواجهة اليوم بعد تعافيه من إصابة تعرض لها مؤخراً وغاب على إثرها عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الدوري المحلي.

ولم يسجل الأرجنتيني أي أهداف حتى الآن منذ انتقاله إلى سان جيرمان مطلع أغسطس المنصرم، علماً بأنه خاض 3 مباريات حتى الآن.

في المقابل، سجل مبابي 4 أهداف وصنع مثلها خلال 9 مباريات مع الفريق الباريسي.

ماذا قال أنيلكا عن ميسي ومبابي؟

وقال أنيلكا في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "كان ميسي في برشلونة، لكن عليه الآن خدمة مبابي الذي قضى في صفوف باريس 5 أعوام، عليه أن يحترمه.

"كيليان ظاهرة بكل تأكيد، إنه الأسرع في العالم دون منازع، إذا أراد باريس أن يكون لديه الفريق الأفضل فعليهم فعل المستحيل للتمسك به."