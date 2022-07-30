أهداف مباراة آرسنال وإشبيلية 6-0 في كأس الإمارات

اكتسح آرسنال الإنجليزي خصمه إشبيلية الإسباني بسداسيةٍ دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب الإمارات ضمن استعدادات الطرفين للموسم الجديد على كأس الإمارات.

وواصل الفريق اللندني تحقيق الانتصارات الكاسحة بعد أيام قليلة من فوزه الضخم برباعيةٍ نظيفة على حساب جاره تشيلسي.

وسبق ذلك نتائج إيجابية ومميزة أخرى لآرسنال حيث تغلب على إيفرتون بنتيجة 2-0، وفاز على نورنبيرغ الألماني 5-3، وسحق إيبسويتش تاون 5-1.

آرسنال يقهر إشبيلية

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من بوكايو ساكا (هدفان) في الدقيقتين (10 من ركلة جزاء) و 19، وغابرييل جيزوس (هاتريك) في الدقائق 13 و 15 و 77، وإدوارد نيكيتياه (88).