أهداف مباراة آرسنال وتشيلسي 4-0 الودية

سحق آرسنال الإنجليزي جاره وغريمه اللندني تشيلسي برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن كأس فلوريدا على أرضية ملعب كامبينغ ورلد في الولايات المتحدة الأميركية.

تناوب على تسجيل أهداف فريق المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا كلٌ من غابريل جيزوس ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا وألبرت سامبي لوكونغا في الدقائق 15 و 36 و 66 و 90 على التوالي.

يذكر أن تشيلسي أشرك تعاقده الجديد النجم السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 73 بدلاً من المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا.

آرسنال يواجه إشبيلية في كأس الإمارات

ويخوض الفريق اللندني مواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من يوليو الجاري أمام إشبيلية الإسباني على لقب كأس الإمارات في لندن.