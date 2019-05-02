أهداف مباراة آرسنال وفالنسيا 3-1 الدوري الأوروبي

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 11 عن موكتار دياكابي بعد عرضية رودريغو مورينو.

وفي الدقيقة 18 صنع بيير ايميريك أوباميانغ هدف التعادل ببراعة لأليكساندر لاكازيت الذي سجل في الشباك الخالية، ثم عاد لاكازيت ليلاقي عرضية غرانيت تشاكا في الدقيقة 26 مسجلاً ثاني الأهداف لصاحب الضيافة.

واقتنص أوباميانغ ثالث الأهداف للغانرز في الدقيقة 90+1 بعد عرضية من سياد كولاشيناتس، ليضع الفريق اللندني قدماً في نهائي المسابقة بانتظاراً نتيجة لقاء الإياب الخميس القادم على ملعب ميستايا.