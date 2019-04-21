أهداف مباراة آرسنال وكريستال بالاس 2-3 الدوري الإنجليزي

سقط آرسنال بصورة مفاجئة على أرضه ملعب الإمارات، وذلك أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين لثلاثة في لقاء الديربي اللندني المثير الذي جرى لحساب المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق مسعود أوزيل (47)، وبيير إيميريك أوباميانغ (77)، أما أهداف الفائز فحملت تواقيع كلٍ من كريستيان بينتيكي (17)، وويلفريد زاها (61)، وجيمس ماكارثر (69).

ورفع كريستال بالاس رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس.