أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولييدا 3-0 كأس ملك إسبانيا

كيفين غاميرو

بات أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما جدّد فوزه على ضيفه لييدا إسبورتيو من الدرجة الثالثة بثلاثيةٍ نظيفة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب دور الـ 16، بعدما حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 4-0، ليبلغ الدور القادم بمجموع المواجهتين 7-0.

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جاءت الأهداف عبر يانيك فيريرا كاراسكو (57)، وكيفين غاميرو (74)، وفيتولو (81).