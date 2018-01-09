صحيفة: يوفنتوس يسعى لضم أوزيل

مسعود أوزيل

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لضم مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال هذا الشهر.

وينتهي عقد الدولي الألماني مع الغانرز في يونيو القادم وسط أنباء عن نيته عدم التجديد بعد خمسة مواسم قضاها رفقة آرسنال وفاز خلالها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرتين.

ويسعى يوفي لضم صاحب الـ 29 عاماً لثلاثة مواسم مقبلة بناء على طلب من المدير الفني ماسيمليانو آليغري، الذي لا يخفي إعجابه الشديد به وفقاً للصحيفة الإيطالية.

بنعطية: المغرب قادرة على صنع المعجزة في المونديال

غوميش يتطلع للرحيل عن برشلونة

كونتي: لست نادماً على تصريحاتي بحق مورينيو

ماركا: ريال مدريد مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

تقرير: مودريتش يستعد لدفع مليون يورو لتفادي السجن

وأشارت الجريدة إلى أن أوزيل بدأ يفقد رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي، لا سيما بعد تراجع نتائج آرسنال الأخيرة والانتقادات الشديدة التي وجهت للفريق.

غير أن الصحيفة أوضحت أن هنالك أندية أخرى تسعى بدورها للاستعانة بخدمات اللاعب وعلى رأسها مانشستر يونايتد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو الذي سبق وأشرف على تدريب أوزيل خلال توليه مهمة الإدارة الفنية لريال مدريد (2010-2013).

ويسعى يوفنتوس لاستغلال رغبة أوزيل في خوض تجربة جديدة بعد أن لعب سابقاً في الدوري الألماني مع كلٍ من شالكه وفيردر بريمن (2066-2010)، والإسباني بقميص ريال مدريد (2010-2013)، والإنجليزي مع آرسنال منذ 2013 وحتى الآن.