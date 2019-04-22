أهداف مباراة الأهلي وبيرسيبوليس 2-1 دوري أبطال آسيا

حقق أهلي جدة السعودي فوزاً ثميناً على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وكان عمر السومة كلمة السر لفوز الأهلي على غريمه، حيث نجح السوري في تسجيل ثنائية لفريقه يقوده لخطف الثلاثة نقاط أمام فريق صعب.

أحرز السومة الهدف الأول في الدقيقة 30 من نقطة الجزاء، بعد أن حصل عليها عبد الرحمن غريب، حيث سددها بقوة على يمين حارس بيرسيبوليس.

وفي الشوط الثاني، مارس السومة هوايته بتسديد الركلات الحرة المباشرة من على حدود المنطقة، حينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية.

وأصبح السوري الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا، بعد أن ارتفع رصيده إلى 15هدفاً في مسيرته مع الراقي في البطولة.

وأحرز شجاع خليل زاده الهدف الوحيد للفريق الإيراني في الدقيقة 90+3 من رأسية خادعت حارس مرمى الأهلي محمد العويس قبل انتهاء اللقاء بثوان.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.