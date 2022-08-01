أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز 3-0 الدوري المصري

سحق الزمالك ضيفه بيراميدز بثلاثيةٍ دون رد ليلة اليوم الاثنين في لقاء القمة الذي جرى بينهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت أهداف المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو (ركلة جزاء)، وسيف الدين الجزيري، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقائق 2 و 24 و 90+5 على التوالي.

الزمالك يحلق في الصدارة

بهذا الانتصار الثمين، ابتعد فريق القلعة البيضاء في صدارة الترتيب العام رافعاً رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة.

أما بيراميدز فتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني من نفس عدد المباريات.

وفي مباراتين آخريين ضمن المرحلة ذاتها، فاز الاسماعيلي على مصر المقاصة 1-0، وتعادل البنك الأهلي مع الجونة بهدفٍ لمثله.