أهداف مباراة الزوراء والنصر 1-2 دوري أبطال آسيا

خطف النصر السعودي فوزاً هاماً على حساب مستضيفه الزوراء العراقي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

استهل لاعبو النصر المباراة بكل قوة من أجل خطف الهدف الأول، وسط تراجع دفاعي من الفريق العراقي.

وعلى عكس سير مجريات اللقاء، وبعد مرور نصف ساعة افتتح علاء عباس التسجيل لصالح الزوراء، بعد تهيئة من مهند عبد الرحيم قابلها عباس بتسديدة على يسار مرمى العالمي.

فشل لاعبو النصر، في فك طلاسم دفاع الزوراء، الذي تراجع حتى نهاية الشوط الأول، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، استطاع يحيي الشهري خطف هدف التعادل لصالح الضيوف، بعد خروج خاطئ من الحارس ليجد الشهري الكرة أمامه والمرمى خالي ويضعها ببراعة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+7)، وبعد هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى نواف الفرشان الذي سدد الكرة بقوة من يمين منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الزوراء عند 4 نقاط في المركز الثالث.