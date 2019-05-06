أهداف مباراة السد والأهلي 2-1 دوري أبطال آسيا

ابتعد السد القطري في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا بعد فوزه الثمين على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد ضمن الجولة الخامسة.

جاء هدفا صاحب الأرض عن طريق علي أسد الله قمبر (9)، وأكرم حسن عفيف (12)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر عمر السومة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، رفع السد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الأهلي ثابتاً عند 6 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.