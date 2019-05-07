أهداف مباراة الوحدة ولوكوموتيف 3-1 دوري أبطال آسيا

تغلب الوحدة الإماراتي على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدف لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

سجل للفائز كلٌ من إيغور غيليتش (60 بالخطأ في مرمى فريقه)، وليوناردو دا سيلفا (77 من ركلة جزاء)، وخليل الحمادي (90+1)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق عبدوخاليغوف تيمورخوجا في الدقيقة 47.

ورفع الوحدة رصيده بهذا الانتصار إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل للدور القادم رفقة الاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

أما لوكوموتيف طشقند، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.