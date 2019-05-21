أهداف مباراة الوصل والزوراء 1-5 دوري أبطال آسيا

كرر الزوراء العراقي فوزه على مستضيفه الوصل الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

تقدم الإمبراطور أولاً بهدف مبكر عن طريق حسن علي، لكنه لم ينجح في الصمود كثيراً.

في الدقيقة 22، أدرك علاء عباس التعادل للنوارس من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف أحمد فاضل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عزز علاء عباس من تقدم الزوراء بهدف ثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني، جاء رابع الأهداف عبر أحمد جلال، واختتم مهند عبد الرحيم التهديف بالهدف الخامس في الدقيقة 59.

وتعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين، إذ أن كليهما ودع البطولة، الزوراء برصيد ثمانية أهداف في المركز الثالث للمجموعة الأولى، والوصل أخيراً بثلاث نقاط.

وكان الزوراء قد تغلب على الإمبراطور بخماسية نظيفة، في لقاء الذهاب بينهما على ملعب كربلاء.