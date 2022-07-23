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أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأوراوا 3-0 الودية

منشور 23 تمّوز / يوليو 2022 - 11:56
باريس سان جيرمان يحقق فوزاً كبيراً على أوراوا (المصدر: حساب سان جيرمان الرسمي على تويتر)
باريس سان جيرمان يحقق فوزاً كبيراً على أوراوا (المصدر: حساب سان جيرمان الرسمي على تويتر)

سحق باريس سان جيرمان الفرنسي مستضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثية دون رد اليوم السبت ضمن استعدادات الباريسيين للموسم المقبل.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب سايتاما في اليابان وسط حضور جماهيري كبير.

تناوب على تسجيل أهداف المواجهة كلٌ من بابلو سارابيا وكيليان مبابي وآرناو كاليمويندو في الدقائق 19 و 35 و 76 على التوالي.

وشارك النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور بعد مرور ساعة على اللقاء وبدا واضحاً التفاهم الكبير فيما بينهما.

باريس سان جيرمان يواجه غامبا أوساكا

ويخوض الفريق الفرنسي مواجهة ودية أخرى خلال جولته الآسيوية أمام مستضيفه غامبا أوساكا الياباني يوم الاثنين الـ 25 من الشهر القادم.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانأوراوا ريد دياموندزكيليان مبابينيمارليونيل ميسيبابلو سارابيا

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