أهداف مباراة باريس سان جيرمان وغامبا أوساكا 6-2 الودية

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي تحقيق النتائج المميزة في جولته الاستعدادية للموسم الجديد بفوزه الساحق على مستضيفه غامبا أوساكا اليوم الاثنين بستة أهداف لاثنين.

وأقيم اللقاء بين الفريقين على أرضية ملعب ملعب سويتا في أوساكا باليابان.

جاءت أهداف الباريسيين عبر كلٍ من بابلو سارابيا (28)، ونيمار جونيور (هدفان) في الدقيقتين (32 من ركلة جزاء) و 60، ونونو مينديش (37)، وليونيل ميسي (40)، وكيليان مبابي (86 من ركلة جزاء).

أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي كيسوكي كوروكاوا وهيروتو يامامي في الدقيقتين 33 و 70.

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نانت

يذكر أن سان جيرمان يستعد لمواجهة نانت على لقب كأس السوبر الفرنسي في لقاء سيجمعهما يوم الأحد المقبل.