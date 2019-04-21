أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 3-1 الدوري الفرنسي

احتفل باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب الدوري الفرنسي بفوزٍ معنوي على ضيفه موناكو بنتيجة 3-1 على ملعب بارك دو برانس لحساب المرحلة الـ 33.

وكان ليل المطارد المباشر قد أهدى الباريسي اللقب بتعادله السلبي مع تولوز في وقت سابق من يوم الأحد.

جاءت أهداف صاحب الأرض عن طريق كيليان مبابي (هاتريك في الدقائق 15 و 38 و 55)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أليكساندر غولوفين في الدقيقة 80.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 84 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.