أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونانت 4-0 كأس السوبر الفرنسي

سحق باريس سان جيرمان مواطنه نانت برباعيةٍ نظيفة ليفوز بلقاء كأس السوبر الفرنسي الذي جمع بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب بلومفيلد.

جاءت أهداف المباراة عبر كلٍ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (22)، والهداف البرازيلي نيمار جونيور (هدفان) في الدقيقتين 45 و (82 من ركلة جزاء)، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس (57).

وأكمل الفريق الخاسر الدقائق الأخيرة من المواجهة منقوصاً بعد طرد المدافع الكاميروني جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 82.

باريس سان جيرمان يواجه كليرمونت في افتتاح الدوري الفرنسي

ويواجه الباريسيون في افتتاح منافسات الدوري المحلي (ليغ 1) فريق كليرمونت فوت 63 يوم السبت المقبل الموافق السادس من شهر أغسطس القادم.