أهداف مباراة بايرن ميونيخ ودي سي يونايتد 6-2 الودية

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني مستضيفه دي سي يونايتد الأميركي بستة أهداف لاثنين في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الخميس ضمن جولة البافاري الاستعدادية للموسم المقبل.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من السنغالي ساديو ماني (5 من ركلة جزاء)، ومارسيل سابيتزر (12)، وسيرج غنابري (44)، وماتيس دي ليخت (47)، وجوشوا زيركزي (52)، وتوماس مولر (90).

أما هدفا الفريق الأميركي فحملا توقيعي سكاجي ليلاند وثيودور دي بييترو في الدقيقتين 54 و 83 على التوالي.

بايرن ميونيخ يواجه مانشستر سيتي ودياً

وتنتظر بايرن مباراة ودية نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن استعداداته الحالية.

وفي نهاية الشهر، يلاقي البافاريون لايبتزيغ على لقب كأس السوبر الألماني.