أهداف مباراة بايرن ميونيخ ولايبتزيغ 3-0 كأس ألمانيا

بأقل مجهود. أجهز بايرن ميونيخ على لايبتزيغ بثلاثية نظيفة في نهائي كأس ألمانيا الذي جمعهما على ملعب برلين الأولمبي، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2017، ويفوز بالثنائية المحلية للمرة الـ 12 في تاريخه.

بدأ اللقاء بهدوء نسبي، لكن مع أفضلية نسبية لفريق المدرب رالف رانجنيك كادت تسفر عن هدف مبكر، عن طريق ركلة ركنية أُرسلت من الجانب الأيمن على رأس المهاجم يوسف بولسن، الذي قابلها بتسديدة قوية تصدى لها مانويل نوير بردة فعل يحسد عليها، لترتطم في العارضة، ويبعدها الدفاع عن المناطق المحظورة.

واحتاج البافاري لنصف فرصة منتصف الشوط لهز شباك غريمه، بعد وابل من التمريرات القصيرة في الجهة اليسرى، انتهت بعرضية نموذجية من دافيد آلابا، قابلها الهداف روبرت ليفاندوفسكي برأسية قوية سكنت الشباك، ليتنفس المدرب نيكو كوفاتش الصعداء بتقدم فريقه عند الدقيقة 28.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق، تلقى كينغزلي كومان تمريرة مميزة من منتصف الملعب، انفرد إثرها بالحارس، ليراوغه بسرعة، ومن ثم سدد كرة قوية، إلا أن المدافع إبراهيم كوناتي كان له رأي آخر، بإبعاد الكرة برأسه من على خط المرمى، قبل أن يتدخل مساعد الحكم، بقرار غير موفق باحتساب تسلل على كومان.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لايبتزيغ أن يخطف هدف التعادل، إثر انفراد صريح لصانع الألعاب بالحارس نوير، انتهى بتسديدة أرضية زاحفة أنقذها حامي عرين الفريق البافاري بردة فعل لا تصدق، ارتدت بعد دقائق بالهدف الثاني، الذي سجله كومان بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء، ختمها بتسديدة مستحيلة (78).

وفي الدقيقة 85، استغل ليفاندوفسكي تقدم مدافعي لايبتزيغ حينما تلقى تمريرة أشبه بالهدية وجد على أثرها نفسه وجهاً لوجه مع الحارس، ليغالطه بتسديدة من فوق رأسه، مسجلاً الهدف الثالث، الذي ضمن فوز بايرن ميونيخ بالثنائية المحلية.