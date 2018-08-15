أهداف مباراة برشلونة وبوكا جونيورز 3-0 كأس جوان غامبر

ميسي يرفع كأس البطولة

نجح برشلونة في الحصول على كأس جوان غامبر، بعد الفوز الودي على نظيره بوكا جونيوز بثلاثية نظيفة.

ودخل البارسا المباراة بتشكيل معظمها من اللاعبين الأساسيين، بدءاً من الحارس مارك أندريه تير شتيغين، ومن أمامه الرباعي الدفاعي سيرجي روبرتو، وجيرارد بيكيه، وسامويل أومتيتي، وميراندا.

وشهد خط الوسط تواجد القادم من بايرن ميونيخ آرتورو فيدال بجوار الثنائي إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.

وعلى الجانب الهجومي، شارك الوافد الجديد مالكوم بجوار منير الحدادي والنجم ليونيل ميسي.

وجاء الهدف الأول عن طريق الجناح مالكوم في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 39.

بارتوميو يستبعد تعاقد برشلونة مع بوغبا

ليفربول يدخل سباق التعاقد مع رابيو

راموس يهاجم كلوب بسبب صلاح

مقصية رونالدو في يوفنتوس الأفضل بدوري أبطال أوروبا

دي بروينه يتوقع منافسة شديدة من ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته على المباراة، ليحرز الهدف الثالث عن طريق رافينيا في الدقيقة 67.

يذكر أن كأس جوان غامبر هي بطولة سنوية ودية ينظمها برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي السويسري، جوان هانز غامبر، أقيمت أول بطولة عام 1966، وحصدها الفريق الكتالوني 40 مرة سابقة قبل هذا اللقب.

وتأتي المواجهة ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد، حيث يواجه السبت القادم ضيفه ديبورتيفو آلافيس على ملعب كامب ناو في افتتاح الدوري الإسباني.