أهداف مباراة برشلونة وبوماس 6-0 كأس جوان غامبر

حقق برشلونة الإسباني فوزاً ساحقاً على ضيفه بوماس المكسيكي قوامه سداسية دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب كامب ناو على كأس جوان غامبر.

سجل أهداف اللقاء كلٌ من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (3)، وهو هدفه الأول مع فريقه الجديد، والإسباني بيدري غونزاليس (هدفان) في الدقيقتين 5 و 19، والفرنسي عثمان ديمبيلي (10)، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (49)، والهولندي فرينكي دي يونغ (84).

نتائج إيجابية لـ برشلونة قبل انطلاق منافسات الليغا

وكان الفريق الكتالوني قد حقق انتصارات في مبارياته الاستعدادية السابقة على حساب غريمه ريال مدريد بهدفٍ نظيف، وعلى نيويورك ريد بولز (2-0)، وعلى نجوم الدوري الأسترالي 3-2.

فيما تعادل البارسا مع يوفنتوس الإيطالي 2-2، ومع أولوت الإسباني 1-1.