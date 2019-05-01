أهداف مباراة برشلونة وليفربول 3-0 دوري أبطال أوروبا

سحق برشلونة الإسباني ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم سيطرة الضيوف على فترات طويلة من اللقاء، إلا أن خبرة لاعبي البارسا وبعضاً من الحظ إضافة إلى تألق الأسطورة ليونيل ميسي جعلت الفوز بفارق كبير يبدو سهلاً.

جاءت الأهداف عن طريق لويس سواريز إثر عرضية سددها بحرفنة داخل شباك الحارس آليسون (26)، وليونيل ميسي (هدفان) في الدقيقتين 75 بعدما تابع تسديدة زميله الأوروغوياني التي ارتدت من العارضة، و85 من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة فشل الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وأهدر محمد صلاح فرصة خطيرة سددها في القائم الأيسر لمرمى البارسا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حالت دون تقليص الفارق للريدز.

ويخوض الطرفان لقاء الإياب على ملعب آنفيلد في السابع من الشهر الجاري.