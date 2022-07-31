أهداف مباراة برشلونة ونيويورك ريد بولز 2-0 الودية

تغلب برشلونة الإسباني على مستضيفه نيويورك ريد بولز الأميركي بهدفين دون رد في الساعات الأولى من اليوم الأحد في اللقاء الودي الاستعدادي للموسم الجديد الذي جمعهما على ملعب ريد بول آرينا في هاريسون بالولايات المتحدة.

وجاء الهدفان عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وزميله الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين 40 و 87.

وحقق البارسا نتائج إيجابية خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد أبرزها الفوز على مواطنه ريال مدريد بطل أوروبا بهدفٍ دون رد، والتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2.

برشلونة يراهن على تعاقدات جديدة

وأبرم الفريق الكتالوني عدة صفقات مميزة هذا الصيف حيث ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والفرنسي جولز كوندي.