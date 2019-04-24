أهداف مباراة بريمن وبايرن ميونيخ 2-3 كأس ألمانيا

نجح بايرن ميونيخ في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ألمانيا بعدما حقق فوزاً صعباً على غريمه فيردر بريمن بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة نصف النهائي.

تقدم بايرن أولاً عبر مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 63، عزز الفريق البافاري تقدمه عبر توماس مولر.

وخلال دقيقة واحدة، سجل فيردر بريمن هدفي تقليص النتيجة والتعادل عن طيق يويا أوساكو في الدقيقة 74، وميلوت راشيكا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80، احتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن نفذها ليفاندوفسكي بنجاح ليحمل البافاري إلى نهائي كأس ألمانيا.