أهداف مباراة بورتو وليفربول 1-4 دوري أبطال أوروبا

سحق ليفربول الإنجليزي مستضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 4-1 ليحجز مقعداً له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب دراغاو ضمن إياب ربع النهائي.

وكان الفريق الإنجليزي قد حقق الفوز ذهاباً بهدفين دون رد ليبلغ المربع الذهبي بمجموع المواجهتين 6-1.

جاءت أهداف ليفربول في لقاء العودة عن طريق كلٍ من ساديو ماني (26)، ومحمد صلاح (65)، وروبرتو فيرمينو (77)، وفيرجيل فان دايك (84).

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فحمل توقيع إيدير ميليتاو في الدقيقة 69.

وسيلاقي ليفربول في نصف النهائي غريمه برشلونة.