أهداف مباراة تشيلسي وأودينيزي 3-1 الودية

تفوق تشيلسي الإنجليزي على مستضيفه أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية الاستعدادية للموسم الجديد التي جرت بينهما على ملعب فريولي.

تناوب على تسجيل أهداف البلوز كلٌ من الفرنسي نغولو كانتي والتعاقد الجديد الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ومواطنه مايسون ماونت في الدقائق 20 و 37 و 90 على التوالي.

وفيما جاء هدف صاحب الضيافة الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق الإسباني جيرارد ديولوفيو.

نتائج متواضعة لـ تشيلسي في مرحلة الاستعدادات للموسم

وكان الفريق اللندني قد حقق نتائج متواضعة في مبارياته السابقة، إذ تغلب على كلوب أميركا المكسيكي بهدفين لهدف، وسقط أمام تشارلوت الأميركي 1-2، وخسر برباعيةٍ دون رد أمام جاره وغريمه آرسنال.