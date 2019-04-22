أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي 2-2 الدوري الإنجليزي

سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً عن طريق جيف هندريك في الدقيقة 8، قبل أربع دقائق من معادلة البلوز للنتيجة عن طريق نغولو كانتي.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تقدم تشيلسي بهدفٍ للنجم غونزالو هيغواين.

حاول البلوز الحفاظ على تقدمهم، إلا أن الفريق الضيف باغتهم مرة أخرى في الدقيقة 24 بهدف عن طريق رأسية آشلي بارنز.

دخل الفريقان الشوط الثاني بحظوظ متساوية للفوز بالمباراة، لكن لم ينجح أي منهما في إحراز أهداف جديدة، ليحسم التعادل الموقف.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال الذي لم يخض مباراته هذه المرحلة بعد.

بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم للمركز الخامس عشر ويبتعد عن صراع الهبوط.