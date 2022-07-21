أهداف مباراة تشيلسي وتشارلوت 1-1 (5-3) الودية

خسر تشيلسي الإنجليزي فجر اليوم الخميس أمام تشارلوت إف سي الأميركي بركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين بهدفٍ لمثله خلال الزمن الأصلي من المواجهة التي جرت على ملعب بانك أوف أميركا في الولايات المتحدة.

تقدم البلوز عبر كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 30، وعادل دانييل ريوس لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء (90+3).

وفي ركلات الترجيح، أهدر لاعب خط الوسط كونور غالاغر ركلته ليخسر الفريق اللندني اللقاء لصالح خصمه.

تشيلسي يواجه آرسنال ودياً

ويخوض البلوز مباراة ودية أخرى في كأس فلوريدا أمام جاره آرسنال في الرابع والعشرين من الشهر الجاري قبل أن يواجه أودينيزي الإيطالي في 29 من الشهر ذاته.